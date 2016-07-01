

Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın kuzeyindeki Kalamun bölgesinde rejime ait Su-22 tipi bir savaş uçağını düşürerek pilotunu esir aldıklarını iddia etti.







Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şam'ın kuzeyindeki Doğu Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait Su-22 tipi bir savaş uçağı düştü.







Uçağı kendilerinin düşürdüğünü ileri süren Suriyeli muhalifler, pilotu esir aldıklarını duyurdu.







Suriye resmi haber ajansı SANA ise konuyla ilgili haberinde uçağın teknik nedenlerden düştüğünü belirtti.







Muhalifler, geçen ay yine Doğu Kalamun bölgesinde rejime ait bir savaş uçağını düşürmüştü.