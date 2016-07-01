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suriye'deki iç savaş

SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ

Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın kuzeyindeki Kalamun bölgesinde rejime ait Su-22 tipi bir savaş uçağını düşürerek pilotunu esir aldıklarını iddia etti.

Tarih : 01 Temmuz 2016, 15:12
Puan Ver : Suriye'deki İç Savaş(9/10)6


Suriyeli muhalifler, başkent Şam'ın kuzeyindeki Kalamun bölgesinde rejime ait Su-22 tipi bir savaş uçağını düşürerek pilotunu esir aldıklarını iddia etti.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Şam'ın kuzeyindeki Doğu Kalamun bölgesinde Suriye ordusuna ait Su-22 tipi bir savaş uçağı düştü.



Uçağı kendilerinin düşürdüğünü ileri süren Suriyeli muhalifler, pilotu esir aldıklarını duyurdu.



Suriye resmi haber ajansı SANA ise konuyla ilgili haberinde uçağın teknik nedenlerden düştüğünü belirtti.



Muhalifler, geçen ay yine Doğu Kalamun bölgesinde rejime ait bir savaş uçağını düşürmüştü.








Etiketler: Suriye  Deki  İç  Savaş    haber

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