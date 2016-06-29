SURİYE'DEKİ İÇ SAVAŞ
Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyindeki Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü, 25 kişi yaralandı.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD'nin denetiminde olan Rakka'nın Tel Abyad ilçesinde işçi sendikası binasının önünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı. Henüz saldırıyı üstlenen olmadı.
Yaralıların ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındığını ifade eden kaynaklar, durumu ağır olan bazı yaralıların ise Türkiye'ye sevk edildiğini belirtti.
Diğer taraftan, patlamanın ardından Şanlıurfa'dan, Akçakale Gümrük Kapısına çok sayıda ambulans sevk edildi.
Tel Abyad ilçesi, geçen yıl DAEŞ'ten PYD'ye geçmiş, çatışmalarda DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçleri PYD'ye hava desteği vermişti.
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