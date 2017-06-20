Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

suriye'deki hava operasyonlarını askıya aldılar!

SURİYE'DEKİ HAVA OPERASYONLARINI ASKIYA ALDILAR!

Avustralya, Suriye'ye yönelik hava operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

Tarih : 20 Haziran 2017, 10:27
Puan Ver : Suriye'deki Hava Operasyonlarını Askıya Aldılar!(8/10)6


Avustralya'nın, ABD'nin Ese rejimine ait uçağı düşürmesi ve Rusya'nın ABD öncülüğündeki koalisyona yönelik açıklamalarının ardından, hava operasyonlarını askıya alması dikkat çekti.



OPERASYONLAR TEDBİR AMAÇLI ASKIYA ALINDI



Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Tedbir olarak Avustralya Savunma Gücü'nün (ADF) Suriye'deki operasyonları askıya alındı" ifadeleri kullanıldı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Suriye  Deki  Hava  Operasyonlarını  Askıya  Aldılar    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER