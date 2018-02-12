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Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz
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Suriye'deki gerilime İngiltere'de dahil oldu: İsrail'i destekliyoruz

SURİYE'DEKİ GERİLİME İNGİLTERE'DE DAHİL OLDU: İSRAİL'İ DESTEKLİYORUZ

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, "İsrail'in, topraklarına tecavüze karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz" dedi.

Tarih : 12 Şubat 2018, 21:40
Puan Ver : Suriye'deki Gerilime İngiltere'de Dahil Oldu: İsrail'i Destekliyoruz(5/10)1

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, İsrail - Suriye sınırındaki gelişmelerden kaygı duyduklarını bildirdi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKINI DESTEKLİYORUZ"

Johnson, yazılı açıklamasında, İngiltere'nin geçen hafta sonu İsrail'in Suriye sınırında yaşanan gelişmelerden kaygılı olduğunu belirterek, "İsrail'in, topraklarına tecavüze karşı kendini savunma hakkını destekliyoruz." ifadesini kullandı.

"İRAN'IN EYLEMLERİNDEN KAYGI DUYUYORUZ"

İran'ın, barış sürecine yönelik gayretlerden saptığını savunan Johnson, "İran'ın eylemlerinden kaygı duyuyoruz. Rusya'yı, kışkırtıcı eylemlerden kaçınmaları için rejim ve destekçileri üzerindeki nüfuzunu kullanmaya ve daha geniş bir barış sürecine yönelik çabaları desteklemeye çağırıyoruz."

"DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Öte yandan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic de yaptığı açıklamada, İsrail sınırında geçen hafta sonu yaşanan olaylar da dahil olmak üzere Suriye'deki askeri tırmanışın derin endişeye neden olduğunu belirterek, "Bu durum gerçekten tehlikeli biçimde yayılabilir. Durumu çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"İTİDALLİ DAVRANMAYA DAVET EDİYORUZ"

Suriye'de siyasi çözümün bir alternatifi olmadığına dikkati çeken Kocijancic, "Suriyeli partileri, müttefiklerini ve bölgesel aktörleri uluslararası hukuka uymaya, itidalli davranmaya ve durumu daha da tırmandıracak ve Suriyeli sivillerinin acısını uzatacak eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz."

İsrail ordusu, Suriye'den kalkan ve İran'a ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail hava sahasını ihlal etmesi üzerine düşürüldüğünü duyurmuş, buna karşılık Suriye'deki "İran'a ait hedeflere" hava saldırısı düzenlemişti. Saldırı sırasında İsrail'e ait bir F-16 düşürülmüştü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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