Suriye’nin Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesine, Esad güçleri tarafından yeni bir kara harekatı başladığı bildirildi.



AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Esad rejimine ait birlikler, bu sabah saatlerinde Kırıkaltı tepesine yönelik operasyon başlattı.







Kaynaklar, havadan Rus jetlerinin de destek verdiği saldırılarda, rejimin, Kızıldağ'ın güneyinde yer alan Kırıkaltı tepesi ve Göğdağ köyüne doğru ilerlemeye çalıştığını belirtti.