O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

suriye'de tahliyeler yeniden başladı

SURİYE'DE TAHLİYELER YENİDEN BAŞLADI

Suriye'de muhaliflerin kuşatmasında bulunan Hizbullah kontrolündeki Şii nüfuslu Fua ve Kefreya beldelerinden tahliye başladı. Rejim kuşatmasındaki doğu Halep'ten 46 otobüslük bir konvoy da eş zamanlı olarak İdlib'e doğru yola çıktı.

Tarih : 19 Aralık 2016, 10:41
Puan Ver : Suriye'de Tahliyeler Yeniden Başladı(6/10)6


İdlib ve Halep'teki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, Halep'ten tahliyenin yeniden başlamasına karşılık, Fua ve Kefreya beldelerinden siviller ve rejim yanlısı bazı yabancı teröristleri taşıyan 10 otobüs hareket etti. Otobüsler, Halep'in rejim güçlerinin kontrolündeki bölgesine doğru ilerliyor.



Bu esnada rejim kuşatması altındaki doğu Halep'ten sivillerin İdlib'e nakli sürüyor. 25 otobüs, muhaliflerin kontrolündeki batı Halep'e ulaşırken, 21 otobüs de rejimin Raşidin semtindeki kontrol noktasından geçti.



Türkiye ile Rusya'nın arabulucuğu ve garantörlüğünde dün muhalifler ve rejim ile rejim yanlısı terörist gruplar arasında yeni bir mutabakat gerçekleştirilmişti.



Mutabakata göre, doğu Halep'teki sivil ve muhaliflerin 20 bininin bugün, geri kalanının yarın tahliye edilmesi öngörülüyor.



Buna karşılık, Fua ve Kefreya'dan 3 gün içinde toplam 4 bin kişinin tahliye edilmesi bekleniyor.



 



kaynak:AA








Etiketler: Suriye  De  Tahliyeler  Yeniden  Başladı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER