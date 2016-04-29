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SURİYE'DE SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN ABD VE RUSYA ANLAŞTI


SURİYE'DE SİLAHLARIN SUSMASI İÇİN ABD VE RUSYA ANLAŞTI
Tarih : 29 Nisan 2016, 16:30
Puan Ver : Suriye'de Silahların Susması İçin Abd Ve Rusya Anlaştı(7/10)9


Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'te son günlerde şiddetlenerek devam eden çatışmaların ateşkesi tehdit etmesi ABD ve Rusya'yı harekete geçirdi.



Rusya ve ABD'nin Halep, başkent Şam'ın bazı mahalleleri ile Lazkiye ve çevresinde silahların susması için anlaştığı iddia edildi. Silahların bu gece yarısı susması bekleniyor.



Rusya'nın Suriye'deki ateşkes gözlemcisi general Sergey Kuralenko, Suriye'de yeniden silahlı çatışma ortamına dönüleceği yönünde bir risk görmediğini söyledi.








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