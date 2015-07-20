

Suriye ordusundan ayrılarak muhaliflerin tarafına geçen Halep Bölge Komutanı General Saher Abdurrahman El Saket, rejimle daha etkin bir şekilde mücadele etmek için Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) ait grupları tek bir komuta altında toplamaya karar verdiklerini söyledi. Suriye ordusundan çıkıp muhaliflerin tarafına geçen rejime karşı savaş veren ve aralarında generallerin de bulunduğu 100'e yakın üst düzey subay, Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde bir araya gelerek durumu değerlendirdi. Toplantıda rejime karşı izlenecek stratejiler konuşuldu. Toplantıda Halep, Şam, Deraa, Humus ve İdlib cephesinin birleşerek ortak hareket etme kararı çıktı. Toplantının ardından General Saher Abdurrahman El Saket sonuç bildirgesini açıklayarak şunları söyledi: "2002'den beri rejim ordusundan ayrılarak küçük küçük guruplar şeklinde rejime karşı mücadele eden Özgür Suriye Ordusu'na ait grupları birleştirerek daha güçlü bir muhalif ordusuyla güç birliği yaparak rejime karşı daha etkin mücadele etmek için başta Halep, Şam, Deraa, Humus, İdlib bölgelerinde bulunan tüm muhalifleri bir tek komuta altında toplanma kararını almış bulunuyoruz. Umut ediyorum, bu kararda kısa sürede sonuç alırız."



