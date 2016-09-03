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suriye'de rus helikopteri düşürüldü!

SURİYE'DE RUS HELİKOPTERİ DÜŞÜRÜLDÜ!

Suriye'nin Hama kentinde bir Rus helikopteri muhaliflerce ateşlenen güdümlü füze saldırısı sonucu düşürüldü.

Tarih : 03 Eylül 2016, 10:55
Puan Ver : Suriye'de Rus Helikopteri Düşürüldü!(5/10)5


Suriyeli muhalif gruplardan Ceyşul İzze tarafından yapılan açıklamada, Hama'nın kuzeyinde bir Rus helikopterinin güdümlü füze ile vurdu. Cundul Aksa,Ceyş'ül İzze ve Ceyş'ül Nasr gibi muhalif grupların başlattığı Mervan Hadid Operasyonları tüm hızıyla devam ediyor.



Helikopterin Hama kırsalı Hattab Beldesine iniş yaptığı esnada vurulduğu belirtilirken,saldırıda kaç kişinin öldüğü veya yaralandığı henüz bilinmiyor. Muhalif gruplar geçtiğimiz günlerde Hama'da rejim ve İran destekli güçlere yönelik başlamış olduğu Mervan Hadid Operasyonları kapsamında, Suriye'nin Hama kentindeki 16 askeri nokta ve Savran dahil 3 kasabayı ele geçirmesinin ardından bölgede ciddi üstünlük sağlamıştı.








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