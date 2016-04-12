SURİYE'DE RUS ASKERİ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ
Suriye'nin Humus kenti yakınlarında Rusya'ya ait bir askeri helikopter düştü. Helikopterdeki iki Rus pilotun öldüğü açıklındı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de operasyon yapan Rus askeri helikopterinin Humus yakınlarında düştüğü açıklandı.
Helikopterin düşürülmediğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, iki pilotun ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.
RUSYA'DAN HALEP İDDİASI
Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy da, Suriye'nin Halep kentiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
General Rudskoy, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i abluka altına almak için 10 bin militanla bölgeyi kuşattığını ileri sürdü.
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