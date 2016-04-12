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suriye'de rus askeri helikopteri düştü

SURİYE'DE RUS ASKERİ HELİKOPTERİ DÜŞTÜ

Suriye'nin Humus kenti yakınlarında Rusya'ya ait bir askeri helikopter düştü. Helikopterdeki iki Rus pilotun öldüğü açıklındı.

Tarih : 12 Nisan 2016, 13:44
Puan Ver : Suriye'de Rus Askeri Helikopteri Düştü(6/10)5


Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'de operasyon yapan Rus askeri helikopterinin Humus yakınlarında düştüğü açıklandı.



Helikopterin düşürülmediğini açıklayan Rusya Savunma Bakanlığı, iki pilotun ise yaşamını yitirdiğini duyurdu.



RUSYA'DAN HALEP İDDİASI



Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Operasyon Dairesi Başkanı Sergey Rudskoy da, Suriye'nin Halep kentiyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.



General Rudskoy, El Kaide bağlantılı El Nusra Cephesi'nin Suriye'nin ikinci büyük kenti Halep'i abluka altına almak için 10 bin militanla bölgeyi kuşattığını ileri sürdü.








Etiketler: Suriye  De  Rus  Askeri  Helikopteri  Düştü    haber

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