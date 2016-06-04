

Suriye ordusu, terör örgütü IŞİD'in ‘fiili başkenti' olarak bilinen Rakka kentinde, örgüte yönelik operasyonlara başladı. Operasyonlarda öncelikle IŞİD'in cephaneliğinin bulunduğu Tabka kasabası hedef alınırken bölge, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) de hedefleri arasında bulunuyor. SDG, kentin kuzeyini kurtarmak için geçtiğimiz günlerde operasyonlara başlamış ve Türkiye sınırına 40 kilometre uzaklıktaki Menbiç'e girmişti.







RUSYA'DAN SURİYE'YE ÖZEL KUVVET







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Esad rejimine destek olmak amacıyla Rus özel kuvvetlerini kara operasyonları için Suriye'ye göndermeye hazırlanıyor.







Katar merkezli El Cezire'ye konuşan eski Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Fyodorov, Moskova yönetiminin, Suriye'de ‘kesin bir zafer' istediğini ve bunun için rejime kara gücü gönderme konusunda plan yaptığını öne sürdü.







Fyodorov ayrıca Putin'in konuyu askeri yetkililerle görüştüğünü ancak konunun henüz kesinlik kazanmadığını ifade etti. Putin daha önce, Suriye'de kara operasyonuna katılmak gibi bir planın gündemlerinde olmadığını dile getirmişti.







PARALI ASKER GÖNDEREBİLİR







Habere göre Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı ordular ve Esad müttefiklerinin saflarında IŞİD ile savaşacak birliklerin niteliği henüz netlik kazanmadı. Rejimi desteklemek için özel kuvvetlerin yanı sıra gönüllü paralı askerlerin de gönderilmesi söz konusu.







Putin, şubat ayında Suriye'deki Rus askerlerinin görevini neredeyse tamamladığını ve bu nedenle askerlere geri çekilme talimatı verildiğini duyurmuş ancak kısmi geri çekilme sağlansa da hava saldırıları devam etmişti.







"MENBİÇ'İN KURTARILMASI 40 BİNİ ÖZGÜRLEŞTİRECEK"







ABD destekli Suriye Demokratik Güçleri'nin IŞİD'in kontrolündeki Menbiç bölgesini ele geçirmek amacıyla başlattığı harekâtın, 40 bin kişiyi özgür hale getirebileceği açıklandı.







ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Menbiç'in alınması “IŞİD'in bölgedeki ana yolları kullanmasını önleyecek ve 35 ila 40 bin kadar kişinin kurtarılmasını” sağlayacak. Açıklamaya göre, IŞİD'in Türkiye ve Avrupa üzerindeki tehdit ihtimali de düşecek.







IŞİD'in Suriye'deki kalesi konumunda bulunan Rakka'nın kuzeybatısında yer alan ve Türkiye'ye de yalnızca 40 kilometre mesafedeki Menbiç, IŞİD'in sınır bölgesinde kontrol ettiği stratejik noktalardan biri olarak görülüyor.







Kürtlerin liderliğindeki ve bazı Arap savaşçıları da içeren Suriye Demokratik Güçleri'nin Menbiç bölgesini ele geçirmesi halinde ise ABD liderliğindeki koalisyon güçlerinin gözlerini Rakka kentine dikeceği öne sürülüyor.