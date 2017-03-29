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suriye'de katar ve iran'ın arabuluculuğunda tahliye anlaşması

SURİYE'DE KATAR VE İRAN'IN ARABULUCULUĞUNDA TAHLİYE ANLAŞMASI

Rejim ile El Nusra arasında varılan anlaşmaya göre, dört köyde yaşayanlar yer değiştirecek.

Tarih : 29 Mart 2017, 13:05
Puan Ver : Suriye'de Katar Ve İran'ın Arabuluculuğunda Tahliye Anlaşması(8/10)5


Suriye'de kuşatma altındaki 4 köyden tahliye için anlaşmaya varıldı. İran ve Katar'ın arabulucuğunda varılan anlaşma kapsamında rejimin kontrolündeki Fuah ve Kefraya ile silahlı muhaliflerin kontrolündeki Madaya ve Zebadani köylerindekiler tahliye edilecek.



Katar'ın başkenti Doha'da bir araya gelen Fetih Ordusu (eski adıyla Nusra Cephesi) ve İran hükümeti temsilcilerinin anlaşmaya vardıkları belirtiliyor.



Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre, tahliyeler İdlib'teki Fuah ve Kefraya köylerinde başlayacak.



Daha sonra başkent Şam yakınlarındaki Madaya ve Zebadani'den tahliyelere izin verilecek.



Fuah ve Kefraya köylerindekiler üç ay önce de tahliye edilmek istenmiş ancak muhalifler köylere giden otobüsleri ateşe vermişti.



 



kaynak:milliyet








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