Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

suriye'de karşılıklı tahliyeler

SURİYE'DE KARŞILIKLI TAHLİYELER

Haftalardır Hizbullah kuşatması altındaki Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 muhalif güvenli bölgeye taşındı. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de bulunan rejim yanlısı köyler Fua ve Kefreyya'dan da 60 otobüs hareket etti.

Tarih : 14 Nisan 2017, 13:29
Puan Ver : Suriye'de Karşılıklı Tahliyeler(8/10)5


Suriye'de aylardır beklenen tahliye gerçekleşti, rejim ve muhalifler arasındaki anlaşmayla başkent Şam kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı. Hizbullah milislerinin kuşatması altındaki iki köyün sakinleri, haftalardır güvenli bir bölgeye ulaşmayı bekliyordu.



Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de bulunan Fua ve Kefreyya'dan da tahliyeler bu sabah başladı. Londra merkezli Suriye İnsanhakları Gözlemevi, 60 otobüsün bu sabah iki köyden hareket ettiğini bildiriyor. Bölgedeki Al Jazeera muhabiri, yaklaşık 5 bin kişi Halep'e doğru gidiyor.



Söz konusu iki köyde rejim yanlısı Şiiler yaşıyor. İdlib'in kırsalındaki Fua ve Kefreyya köyleri, muhalif Fetih Ordusu tarafından kuşatma altında tutuluyordu.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Suriye  De  Karşılıklı  Tahliyeler    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER