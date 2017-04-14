Haftalardır Hizbullah kuşatması altındaki Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 muhalif güvenli bölgeye taşındı. Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de bulunan rejim yanlısı köyler Fua ve Kefreyya'dan da 60 otobüs hareket etti.



Suriye'de aylardır beklenen tahliye gerçekleşti, rejim ve muhalifler arasındaki anlaşmayla başkent Şam kırsalındaki Madaya ve Zebadani'den 2 bin 350 kişi çıkarıldı. Hizbullah milislerinin kuşatması altındaki iki köyün sakinleri, haftalardır güvenli bir bölgeye ulaşmayı bekliyordu.







Muhaliflerin kontrolündeki İdlib'de bulunan Fua ve Kefreyya'dan da tahliyeler bu sabah başladı. Londra merkezli Suriye İnsanhakları Gözlemevi, 60 otobüsün bu sabah iki köyden hareket ettiğini bildiriyor. Bölgedeki Al Jazeera muhabiri, yaklaşık 5 bin kişi Halep'e doğru gidiyor.







Söz konusu iki köyde rejim yanlısı Şiiler yaşıyor. İdlib'in kırsalındaki Fua ve Kefreyya köyleri, muhalif Fetih Ordusu tarafından kuşatma altında tutuluyordu.







kaynak:milliyet