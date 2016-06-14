

Suriye'de IŞİD hedefleri karadan ve havadan ateş altına alındı : 5 IŞİD'li öldürüldü







Suriye'den Türkiye'ye atış yapma hazırlığında olduğu belirlenen IŞİD'e ait 13 hedefe Fırtına obüsleriyle atış yapılırken koalisyon uçakları tarafından da 2 hava harekatı düzenlendi. Yapılan atışlar ve hava harekatlarında ilk belirlemelere göre 5 IŞİD'li öldürülürken, IŞİD'e ait 2 silahlı araç, 8 bina, 3 havan mevzii ve 1 savunma mevzii imha edildi.







IŞİD tarafından Suriye'den Türkiye'ye dün atış yapma hazırlığında olduğu sınırda konuşlu hedef tespit sistemleriyle belirlenen 13 IŞİD hedefine sınırda mevzilenmiş olan Fırtına obüsleriyle atış yapıldı. Ayrıca, Koalisyon uçakları ile de 2 hava harekatı düzenlendi. Yapılan atışlar ve hava harekatları sonucunda ilk belirlemelere göre 5 IŞİD'li öldürülürken IŞİD'e ait 2 silahlı araç, 8 bina, 3 havan mevzii ve 1 savunma mevzii imha edildi.