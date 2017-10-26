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Suriye'de İran Devrim Muhafızlarına Bağlı 8 Asker Öldürüldü!

SURİYE'DE İRAN DEVRİM MUHAFIZLARINA BAĞLI 8 ASKER ÖLDÜRÜLDÜ!

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 8 askerin öldürüldüğü belirtildi. Devrim muhafızlarının Suriye'de Esad rejimine destek verdiği biliniyor.

Tarih : 26 Ekim 2017, 01:40
Puan Ver : Suriye'de İran Devrim Muhafızlarına Bağlı 8 Asker Öldürüldü!(9/10)5

Suriye'deki çatışmalarda İran Devrim Muhafızları'na bağlı 8 milis öldürüldü.

ÖLENLERDEN 7'Sİ BUGÜN DEFNEDİLDİ

İran medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'deki çatışmalar sırasında öldürülen İran Devrim Muhafızları'na bağlı "Fatimiyyun" ve "Zeynebiyyun" tugaylarına bağlı 7 milis Kum kentindeki Beheşti Masume Mezarlığı'nda defnedildi. Söz konusu milislerin isimlerinin İsmail Haydari, Muhammed Arifi, Muhammed Belhi, Yasin Nazari, Muhammed Haydari, Nevruz İmami ve Abbas Mir olduğu ifade edildi.

DİĞER İRANLI ASKER YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Öte yandan İranlı askerlerden Mustafa Nilu'nun cenazesinin de yarın Kum'da düzenlenecek tören sonrası defnedileceği kaydedildi.

SURİYE'DE BUGÜNE KADAR İRAN'A BAĞLI 2 BİN 400 ASKER ÖLDÜ

Resmi olmayan rakamlara göre, Suriye'deki çatışmalarda öldürülen İran'a bağlı askerlerin sayısının 2 bin 400 civarında olduğu ifade ediliyor.

ESAD REJİMİNE DESTEK VERDİKLERİ BİLİNİYOR

İran'a göç etmiş Afganlılardan kurulan "Fatimiyyun Tugayı" ve Pakistanlı milislerin oluşturduğu "Zeynebiyyun Tugayı" Suriye'deki Beşşar Esed rejimine destek veren Devrim Muhafızları tarafından en ön safta kullanılan milis güçler olarak biliniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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