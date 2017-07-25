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Suriye'de iç savaştan zarar gören hayvanlar Türkiye'ye getirildi

SURİYE'DE İÇ SAVAŞTAN ZARAR GÖREN HAYVANLAR TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Orman ve Su İşleri Bakanlığının yaptığı çalışma kapsamında, Suriye'deki iç savaş nedeniyle hayvanat bahçelerinde zarar gören yabani hayvanlar Türkiye'ye nakledildi.

Tarih : 25 Temmuz 2017, 23:50
Puan Ver : Suriye'de İç Savaştan Zarar Gören Hayvanlar Türkiye'ye Getirildi(9/10)5

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle zarar gören yabani hayvan türlerinin tedavi ve rehabilitasyonlarının yapılması amacıyla Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Hayvanları Çaresizlikten ve İlgisizlikten Koruma Derneği (HAÇİKO) ile Four Paws sivil toplum kuruluşu ortak bir çalışma yürütüyor.

SURİYE'DEN 3 ASLAN, 2 KAPLAN, 2 AYI VE 2 SIRTLAN GETİRİLDİ

Halep Hayvanat Bahçesi'nde hayatta kalan hayvanların kurtarılması için başlatılan kampanya kapsamında 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan Bursa Karacabey Ovakorusu Ayı Barınağı ve Celal Acar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi.

29 TEMMUZ'DA 2 ASLAN VE 2 KÖPEK GETİRİLECEK

Nesli tehlikede olan yaban hayvanlarının Suriye'den Türkiye'ye naklinin birinci aşamasında 3 aslan, 2 kaplan, 2 ayı ve 2 sırtlan teslim alındı. Nakil işleminin ikinci aşamasında ise Halep Hayvanat Bahçesi'nde kalan 2 aslan ve 2 köpeğin 29 Temmuz 2017'de Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor."ÜLKEMİZ BİJYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK BAKIMINDAN DÜNYADA ÖNEMLİ YERE SAHİP"Açıklamada, değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaban hayatının sadece bir ülkenin değil bütün dünyanın ortak mirası olduğunu belirtti. Eroğlu, "Ülkemiz, biyolojik çeşitlilik bakımından dünyada önemli bir yere sahip. Bu yüzden dünya mirası olan ve ülkemizde bulunan, nesli tehlike altındaki türler için eylem planları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Eylem planları sayesinde elde edilen bilgilerle, türlerin mevcut durumu ve gelecekte olması gereken yer arasında bir yol haritası çıkarıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM İSTASYONLARI KURUYORUZ"

Yaban hayvanlarının tek bir popülasyon olarak sadece bir alanda bulunmasının büyük risk oluşturduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları kaydetti:"O türün neslini devam ettirebilmesi için üretim istasyonları kuruyoruz ve buralarda üretilen yeni bireyleri farklı alanlara yerleştiriyoruz. Böylece o tür üzerindeki riski asgariye indiriyoruz. Yaban hayvanlarının tedavisi noktasında yapılan yatırımlar sayesinde Türkiye önemli bir noktaya ulaştı. Suriye'de yaralanan ve dünyanın ortak mirası olan bu hayvanları kurmuş olduğumuz rehabilitasyon merkezlerinde tedavi edeceğiz. Bu duruma kayıtsız kalmamız düşünülemezdi."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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