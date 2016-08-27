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suriye'de hedef 70 kilometrelik alan

SURİYE'DE HEDEF 70 KİLOMETRELİK ALAN

ÖSO çatısı altında savaşan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Cerablus'tan sonra Mare'ye kadar ilerleyeceklerini söyledi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 09:04
Puan Ver : Suriye'de Hedef 70 Kilometrelik Alan(0/10)


ÖSO çatısı altında savaşan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Cerablus'tan sonra batıda Mare'ye kadar ilerleyeceklerini belirterek, “70 km'lik alan önceliğimiz. DAEŞ'in elinde tuttuğu, Türkiye ile sınırı olan tüm yerleri temizlemek istiyoruz" dedi.

HEDEFİMİZ BATIYA DOĞRU İLERLEMEK



Cerablus'u ele geçiren Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan muhalif örgüt Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmet Osman, Türkiye destekli operasyonda bir sonraki hedeflerinin batıya doğru ilerlemek olduğunu söyledi.








Etiketler: Suriye  De  Hedef  70  Kilometrelik  Alan    haber

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