SURİYE'DE HEDEF 70 KİLOMETRELİK ALAN
ÖSO çatısı altında savaşan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Cerablus'tan sonra Mare'ye kadar ilerleyeceklerini söyledi.
ÖSO çatısı altında savaşan Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmed Osman, Cerablus'tan sonra batıda Mare'ye kadar ilerleyeceklerini belirterek, “70 km'lik alan önceliğimiz. DAEŞ'in elinde tuttuğu, Türkiye ile sınırı olan tüm yerleri temizlemek istiyoruz" dedi.
HEDEFİMİZ BATIYA DOĞRU İLERLEMEK
Cerablus'u ele geçiren Özgür Suriye Ordusu çatısı altında savaşan muhalif örgüt Sultan Murat Tugayı'nın lideri Albay Ahmet Osman, Türkiye destekli operasyonda bir sonraki hedeflerinin batıya doğru ilerlemek olduğunu söyledi.
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