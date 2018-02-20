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Suriye'de Harita Yeniden Çiziliyor! Azez-Bülbül Arası Temizlendi
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Suriye'de harita yeniden çiziliyor! Azez-Bülbül arası temizlendi

SURİYE'DE HARİTA YENİDEN ÇİZİLİYOR! AZEZ-BÜLBÜL ARASI TEMİZLENDİ

Mehmetçik ve ÖSO bugün tam 7 köyü terörden temizledi. Böylece startejik önemi büyük olan hat, yani Azez-Bülbül arası açılmış oldu.

Tarih : 20 Şubat 2018, 14:40
Puan Ver : Suriye'de Harita Yeniden Çiziliyor! Azez-Bülbül Arası Temizlendi(10/10)6

Zeytin Dalı Harekatı 32. gününde başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik ve ÖSO'nun ilerleyişi de sürüyor. Bugün peş peşe yeni köyler alınıyor, cepler birleşiyor. Saat 13.00'e kadar 7 köy teröristlerden temizlenmiş oldu. Harekat kapsamında Azez ile Şeyh Horoz arasında bulunan yol açıldı ve böylece stratejik önemi büyük Azez ile Bülbül arası birleştirilmiş oldu.

81 NOKTA ÖRGÜTTEN KURTARILDI

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 55'i köy, 4'ü köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 81 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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