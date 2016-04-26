

ABD Başkanı Barack Obama Almanya ziyareti sırasında güvenli bölge tartışmalarına da girdi. Obama, güvenli bölgeye ideolojik olarak karşı olmadığını, ancak askeri olarak uygulamasının zor olduğunu söyledi.







ABD Başkanı Obama, Almanya ziyaretinin son gününde Hannover Sanayi Fuarı'nda yaptığı konuşmada, IŞİD'e karşı mücadele ile ilgili önemli mesajlar verdi. Suriye'de güvenli bölge kurulmasına dair çağrılarla ilgili de mesajlar veren ABD Başkanı Obama, önceki gün yaptığı açıklamada bu formüle karşıtlığının ideolojik olmadığını söyledi. Obama şöyle konuştu: “Pratik bir mesele açısından, ne yazık ki, bu ülkenin büyük bir parçasını özellikle askeri olarak ele geçirme konusundaki istekliliğimiz eksikken bunun nasıl işleyeceğini görmek çok zor.”







YPG'YE DESTEK







“Bu askerler karadaki çatışmaya öncülük etmeyecek, fakat rolleri IŞİD'i gerileten yerel güçlere yardım ve eğitim sağlamakta esas olacak” diyen ABD Başkanı, “Bu teröristler onlardan öncekilerin aldığı aynı dersi alacak; yani sizin kininiz, hayat tarzımızı savunmada birleşmiş uluslarımıza denk olamaz” diye konuştu.







ABD'nin bugün dünyanın en iyi ordusuna sahip olduğunu kaydeden Obama, “Ancak günümüzde karşı karşıya olduğumuz tehditlerin doğası gereği, biz bu sınamalara karşı tek başımıza mücadele edemeyiz.” ifadesini kullandı.



Yeni dönemde çeşitlenen tehditler karşısında NATO'nun da kendisini yenilemesi gerektiğini dile getirenObama, bu konuları yaz aylarında Varşova'da yapılacak NATO zirvesinde ele alacaklarını söyledi.







Tüm NATO müttefiklerinden birlikte sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini, NATO operasyonlarına katkıda bulunmalarını isteyen Obama, şöyle devam etti:







“Bu şu anlama geliyor: Afgan halkı kendi ordusunu kurarken, şiddet uygulayan aşırılık yanlılarını geriletirken, bizim onların yanında durmamız gerekiyor. Ege Denizi'ne daha fazla gemi göndererek çaresiz aileleri, çocukları kaçırarak bundan gelir elde eden yasa dışı şebekeleri durdurmamız gerekiyor.”







AVRUPA'YA ELEŞTİRİ







NATO müttefiklerine, bütçelerinden savunmaya yeterli pay ayırmaları çağrısı da yapan Obama, bazı Avrupalı müttefiklerin NATO'nun belirlediği hedefin altında kalmasını eleştirdi.



Obama, “Her bir NATO üyesi, ortak güvenliğimiz için gayrisafi yurt içi hasılasının yüzde 2'siyle katkıda bulunmalıdır. Bu her zaman olmuyor. Sizinle dürüst olacağım: Bazen Avrupa kendi güvenliği konusunda bile kayıtsız davranabiliyor.” şeklinde konuştu.







ABD Başkanı Obama, NATO'nun özellikle siber savunma ve füze savunma sistemleri alanlarında yeni adımlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.







IRKÇILIK VE AYRIMCILIK UYARISI







Konuşmasında, son dönemde Avrupa'da yükselen sağcı-popülist, otoriter ve ırkçı siyasi hareketlerden duyduğu endişeyi dile getiren Obama, siyasetçilerin ekonomideki sorunlara, eşitsizliğe ve sığınmacı krizine çözüm getirememesi durumunda, bunun ırkçılık ve ayrımcılığı arttırabileceği uyarısında bulundu.



Bu hareketlerin toplumdaki çeşitli endişeleri sömürdüğünü, tepkileri farklı yönlere kanalize ettiğini söyleyen Obama, şöyle devam etti:







“Sorunlarımızın nedenini başkalarına yüklemeye çalışıyorlar. Bize benzemeyen, bizim gibi dua etmeyenlere. Göçmenlere, Müslümanlara, ya da bizden farklı kabul edilen başkalarına yüklemeye çalışıyorlar.”



AB'nin üzerinde kurulduğu demokrasi, insan hakları, özgürlükler ve çoğulculuk gibi değerlerin bunları reddetmesi gerektiğinin altını çizen Obama, “Ben bugün buraya, Avrupa'nın kalbinde şunu söylemek istiyorum: ABD ve tüm dünyanın ihtiyacı olan, güçlü, refah içinde olan, birliğini sağlamış ve demokratik bir Avrupa'dır.” ifadelerini kullandı.



Obama, ABD ve Avrupa'nın demokrasi, çoğulculuk, hukuk devleti ve basın özgürlüğü gibi değerleri güçlü şekilde savunmaya devam etmesi gerektiğini bildirdi.







YAHUDİ SOYKIRIMINI HATIRLATTI







Irkçılık nedeniyle geçmişte yaşanan acıları anlatırken, Yahudi soykırımına ve Srebrenitsa katliamına değinen Obama, ayrımcılıkla konusunda ABD'nin de geçmişte büyük sorunlar yaşadığına, bazı sorunların bugün de devam ettiğine işaret etti.







Obama, “Bugün Avrupa göç, din, asimilasyon gibi konuları tartışırken, şunu hatırlamanızı istiyorum: Ülkelerimiz farklı kökenden gelen, farklı inançlara sahip olan göçmenleri kabul edip onları entegre ettiğinde, onlara birlik hissi verebildiğinde, işte o zaman daha güçlü, daha güvenli ve daha başarılı olurlar. Bu söylediklerim Müslüman yurttaşlarımızı da kapsıyor.” dedi.







Obama'nın sözleri, salondaki dinleyiciler tarafından alkışla karşılandı.



AB'nin karşı karşıya kaldığı sığınmacı krizinde Almanya Başbakanı Angela Merkel'in izlediği açık kapı politikasını öven Obama, “Şansölye Merkel ve diğerleri bize, yardımımıza ihtiyaç duyan insanlara, şimdi ve burada yardımımıza ihtiyaç duyan insanlara, sırtımızı dönmemiz gerektiğini hatırlattılar.” ifadesini kullandı.







Obama, konuşmasının sonunda, ABD'nin Avrupa'nın karşı karşıya bulunduğu tüm sorunlarda onunla dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğini vurguladı.