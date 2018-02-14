El Bab'ta görevde olan asker eşinin Sevgililer Günü'nü kutladı. Eşi Suriye'de asker olan kadın sevgililer gününe buruk girdi. Kars'ta yaşayan Sevinç Yiğit, Suriye'de görevde olan asker eşinin 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı.

GÖZÜN ARKADA KALMASIN

Kars Belediyesi'nde çalışan Sevinç Yiğit, Uzman Çavuş Ahmet Yiğit ile 3 yıl önce 14 Şubat'ta tanışarak bir süre sonra dünya evine girdi. Eşi yaklaşık 6 aydır El Bab'ta görevde bulunan Sevinç Yiğit, eşini çok özlediğini ve geçtiğimiz yıl Sevgililer Günü'nü birlikte kutladıklarını söyledi.

Sevinç Yiğit, "Eşimi çok özledim. Uzun süredir görüşemiyoruz. Buradan ona seslenmek istiyorum. Hiç gözün arkada kalmasın. Biz Türk milletine emanetiz. Benim gibi bir sürü asker eşi var. Onlar da aynı şekilde, kocamı çok seviyorum" dedi.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE TANIŞMIŞLAR

Eşiyle 3 yıl önce 14 Şubat'ta tanıştıklarını ifade eden Yiğit, "Bugün bizim hem tanışma yıl dönümümüz, hem de Sevgililer Günü. Sevgililer Günü'nü kutluyorum. Geçen yıl beraberdik.

Son 6 aydır beraber değiliz. Suriye'de eşim. Eşimi çok seviyorum. Sağ salim bana kavuşmasını istiyorum. İnşallah kısa sürede tüm askerlerimiz gibi o da evine gelir.

Yiğit, "Önemli olan vatandır, vatan da bizim ebedi sevgilimizdir" " diye konuştu.

"VATAN BİZİM EBEDİ SEVGİLİMİZDİR"

Yiğit, El Bab'ta bulunan eşi Ahmet Yiğit'e selam göndermeyi de ihmal etmedi. Eşinden ayrı ve buruk bir şekilde Sevgililer Günü geçirdiğini belirten Yiğit, "Önemli olan vatandır, vatan da bizim ebedi sevgilimizdir" dedi.

Kaynak: haberinburada