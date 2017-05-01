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suriye'de füze saldırısı! onlarca kişi can verdi

SURİYE'DE FÜZE SALDIRISI! ONLARCA KİŞİ CAN VERDİ

Halep batı kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveycil köyüne dün akşam saatlerinde yapılan füze saldırısında 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.

Tarih : 01 Mayıs 2017, 16:51
Puan Ver : Suriye'de Füze Saldırısı! Onlarca Kişi Can Verdi(9/10)6


Halep batı kırsalı sivil savunma yetkilisi Muhammed Hallak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uveycil köyüne dün akşam saatlerinde yapılan füze saldırısında 3 katlı bir binanın hedef alındığını belirtti.



Hallak, "Kurtarma çalışmalarımız sabah saatlerinde bitti, saldırıda 9'u çocuk, 4'ü kadın olmak üzere toplam 18 sivil hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan kurtarma çalışmalarında bir kadını da canlı kurtardık." dedi.



Saldırının, Beşşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından yapıldığını tahmin ettiklerini söyleyen Hallak, olayda yaralanan 4 kişinin hastanelerdeki tedavisinin devam ettiğini kaydetti.



 



kaynak:yeniakit








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