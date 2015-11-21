

Türkmen muhaliflerin mevzilerinin yanı sıra köyler de hedef alındığı saldırıda Türkmen Dağı Bölgesi düştü. Edinilen bilgilere göre binlerce Türkmen'in sınıra doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi. Suriye'de Esed rejimi, Rusya ile beraber 3 gün önce Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde kara harekatı başlatmıştı.







"BİRÇOK BÖLGEYİ KAYBETTİK"







Saldırılarla ilgili Habertürk'e konuşan Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Emeç, "Birçok bölgeyi kaybettik. Kalan yerlerde mücahitlerimiz ağır mücadele veriyor. İnsanlar çok kötü durumda, Rus uçakları 10'ar 10'ar geliyor. Bayırbucak Türkmenleri çok perişan halde, durum vahim. Yerleşim yerlerin yerle bir oldu. Bizim tek umudumuz Allah'tan sonra Türkiye'dir. Elimizde kalan bir stratejik bölge var o da giderse Türkmen bölgesi biter" dedi.







RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI







Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Rus savaş uçaklarının Suriye'deki Türkmen köylerinin bombalanmasıyla ilgili Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un bakanlığa çağrılarak, "Rus tarafının eylemlerinin terörle mücadele değil, sivil Türkmen köylerini bombalamak" olduğunun belirtildiğini ve bu operasyona bir an önce son verilmesinin istendiğini bildirdi.



