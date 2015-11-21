O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

suriye'de felaket: türkmen dağı düştü

SURİYE'DE FELAKET: TÜRKMEN DAĞI DÜŞTÜ

Suriye rejimi ve Rusya'nın ortaklaşa olarak sürdürdüğü ağır bombardıman sonucu Türkmen Dağı Bölgesi düştü. Binlerce Türkmen sınıra doğru yürüyor.

Tarih : 21 Kasım 2015, 09:52
Puan Ver : Suriye'de Felaket: Türkmen Dağı Düştü(10/10)12


Türkmen muhaliflerin mevzilerinin yanı sıra köyler de hedef alındığı saldırıda Türkmen Dağı Bölgesi düştü. Edinilen bilgilere göre binlerce Türkmen'in sınıra doğru yürüyüşe geçtiği bildirildi. Suriye'de Esed rejimi, Rusya ile beraber 3 gün önce Lazkiye kırsalındaki Bayırbucak Türkmen bölgesinde kara harekatı başlatmıştı.



"BİRÇOK BÖLGEYİ KAYBETTİK"



Saldırılarla ilgili Habertürk'e konuşan Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Arif Emeç, "Birçok bölgeyi kaybettik. Kalan yerlerde mücahitlerimiz ağır mücadele veriyor. İnsanlar çok kötü durumda, Rus uçakları 10'ar 10'ar geliyor. Bayırbucak Türkmenleri çok perişan halde, durum vahim. Yerleşim yerlerin yerle bir oldu. Bizim tek umudumuz Allah'tan sonra Türkiye'dir. Elimizde kalan bir stratejik bölge var o da giderse Türkmen bölgesi biter" dedi.



RUS BÜYÜKELÇİ BAKANLIĞA ÇAĞIRILDI



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Rus savaş uçaklarının Suriye'deki Türkmen köylerinin bombalanmasıyla ilgili Rus Büyükelçisi Andrey Karlov'un bakanlığa çağrılarak, "Rus tarafının eylemlerinin terörle mücadele değil, sivil Türkmen köylerini bombalamak" olduğunun belirtildiğini ve bu operasyona bir an önce son verilmesinin istendiğini bildirdi.

 








Etiketler: Suriye  De  Felaket  Türkmen  Dağı  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER