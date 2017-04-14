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suriye'de esad'ın yerine düşünülen isim

SURİYE'DE ESAD'IN YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesi durumunda yerine geçecek olan kişinin neredeyse belli olduğu ifade ediliyor. O ismin Suriye olaylarının başlamasıyla birlikte Fransa'ya sığınan eski Tuğgeneral Menaf Tlas olduğu kaydediliyor.

Tarih : 14 Nisan 2017, 10:06
Puan Ver : Suriye'de Esad'ın Yerine Düşünülen İsim(9/10)11


Suriyeli kaynaklar, Esad rejiminin İdlib'e kimyasal saldırı düzenlemesinden sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın hızlı bir refleks gösterip anında Şayrat Hava Üssü'nü vurmasını, verilmiş önemli bir kararın işareti olarak görüyor. Trump'ın gelişiyle birlikte ABD'nin, Esad'ı devirip yeni bir yönetimin temelini atmak istediği söyleniyor.



Trump yönetimi bunu sağlamak için Suriye'de Rusya'yı kızdıracak hamleler yapmaya devam edebilir. Sahadan gelen bilgilere göre ABD kısa süre içinde Suriye'de 1-2 kritik noktayı daha vuracak. Rus askerlerinin bu nedenle bazı kritik noktaları boşaltmaya başladığı iddia ediliyor. Esad'ın devrilmesi durumunda yerine geçecek olan kişinin de neredeyse belli olduğu ifade ediliyor. O ismin Suriye olaylarının başlamasıyla birlikte Fransa'ya sığınan eski Tuğgeneral Menaf Tlas olduğu kaydediliyor.



 



 



kaynak:ahaber








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