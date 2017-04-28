

Sivil savunma yetkililerinden derlenen verilere göre, rejim ve Rusya'ya ait uçaklar İdlib ve Doğu Guta'da 9 hastane ve sağlık merkezi, bir de ambulans merkezini hedef aldı.







Yerel Koordinasyon Komitelerini verdiği bilgiye göre, İdlib'in Maaret el-Numan ilçesinin merkezindeki Ulusal Hastane Rus savaş uçakları tarafından 2 Nisan'da vuruldu. Saldırıda hastane kullanılamaz hale gelirken, 10 sivil yaralandı.







Beşşar Esad rejiminin 4 Nisan'da Han Şeyhun'a düzenlediği sarin gazlı saldırı sonrası, beldedeki Rahmet Hastanesi ve sivil savunma merkezi hedef alındı. 100'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği kimyasal saldırıda zehirli gazlardan etkilenenlerin tedavi edildiği hastane, rejimin şiddetli hava saldırılarından korunmak için kayalık bir tepede, mağaralar içinde oyulmuş şekilde hizmet veriyordu.







kaynak:ahaber