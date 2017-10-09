SURİYE'DE DIŞLANAN ABD, TERÖRİSTLERİ MEHMETÇİK'İN ÜZERİNE SALIYOR
Türkiye'nin İdlib operasyonuna başlaması PKK'yı panikletti. Terör örgütü, Afrin'deki teröristleri tahliye ederken ABD de bölgedeki güçlere Türk askeri ile çatışın mesajı gönderiyor.
İdlib'e müdahale ederek terör koridoruna büyük bir darbe daha indiren Türkiye'ye karşı çok boyutlu tuzak kuruluyor. ABD bölgedeki gruplara "TSK ile savaşın, destek veririz" derken, Esed'e bağlı Muhaberat ajanları ise Mehmetçiğe karşı sabotaj göreviyle İdlib'e sızdı.
Çatışmasızlık bölgelerinde istikrar sağlama amaçlı olarak İdlib'e intikal edecek Türk birliklerine başta Esed ve ABD olmak üzere farklı aktörler tarafından tuzaklar kuruluyor. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre, İdlib hazırlıklarının başlamasıyla birlikte sayıları 150 ila 200 arasında değişen kadın ve erkek el-Muhaberat mensubu provokatörler, Hama-Humus yönünden 'mağdur-mülteci' görümünde İdlib'e girdi. Bu grubun, önümüzdeki günlerde çeşitli sabotajlar yapmasından endişe ediliyor. Astana'da yapılan anlaşmaya rağmen kışkırtmayı sürdüren Esed rejimi de İdlib'in çeşitli noktalarına bomba yağdırmaya devam ediyor.
ABD: TSK İLE ÇATIŞIN
Bu arada Türkiye'nin müdahalesiyle İdlib'de safdışı kalan ABD, süreci baltalamak için her yolu deniyor. Pentagon ve CIA'in İdlib'deki bazı gruplarla görüşerek TSK'nın bölgeye girmesi durumunda silahlı direnişe başlamaları yönünde onları teşvik ettiği öğrenildi. Yeni Şafak'ın ulaştığı bilgilere göre bazı muhalif gruplarla görüşen Amerikalılar, "Türkiye ile savaşmanız durumunda Ürdün üzerinden size yardım ederiz." vaadinde bulunuyor.
DEAŞ'LILAR DA ORADA
Aynı kapsamda Hama-Akerbat ve Kalemun bölgelerinden rejim otobüsleriyle taşınan binlerce DEAŞ'lıdan bir kısmı da İdlib'e sevk edildi. TSK'ya karşı sabotajlarda bulunacak DEAŞ'lıların mühimmat ihtiyaçları ise el-Muhaberat tarafından sağlanacak. Türkiye ile İdlip'te bulunan muhalif gruplar arasında büyük çaplı çatışma çıkarılması ve Afrin hedefinin ötelenmesi Türkiye karşıtı blokun öncelikli hedefi olarak gösteriliyor.
SINIRDA İLK SALDIRI
İdlib operasyonu kapsamında ilk Türk heyeti dün sabah İdlib'e geçerek temaslarda bulundu. Bölgedeki muhalif grupların refakatiyle terör örgütü PKK/PYD'nin sınır mevzilerinin yeraldığı Saman Kale bölgesine giden 3 araçlık Türk konvoyu 8 saat boyunca içeride kaldı. Daha sonra bölgenin hemen güneyindeki Dar ed-Izze'ye geçen Türk heyetine PYD'li teröristlerce saldırı düzenlendi. Afrin güneyindeki PYD'li teröristlerin top atışı, Türk heyetinin 200 metre yakınına düştü. Saldırıda can kaybı ya da yaralanma olmadı. (Kaynak: Yenişafak)
Kaynak: haberinburada
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