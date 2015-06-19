SURİYE'DE DEHŞET SENARYOSU
Muhalifler, ABD'nin hava saldırısıyla Azez'te göç dalgası başlatıp kenti boşaltmayı hedeflediğini söyledi. Azez'i savunan muhalifler bu adımın ardından kentin PYD'ye bırakılacağını ileri sürdü.
Muhalifler, ABD'nin hava saldırısıyla Azez'te göç dalgası başlatıp kenti boşaltmayı hedeflediğini söyledi. Azez'i savunan muhalifler bu adımın ardından kentin PYD'ye bırakılacağını ileri sürdü.
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