

Fırat Kalkanı Operasyonu, Cerablus güneyinde yoğunlaşarak devam ediyor. İki koldan ilerleyen muhaliflerin hedeflerinden biri IŞİD'in elinde bulunan El-Bab'ı almak. Örgütün Rakka'dan sonraki ikinci başkenti konumundaki ilçe, Esed rejimi, Suriye PKK'sı ve muhalifler için hayati öneme sahip. Burada büyük çatışmaların yaşanması bekleniliyor. El Bab'da kontrolü sağlayan taraf, cephede büyük avantaj sağlayacak.







Fırat Kalkanı Operasyonu kapsamında terör örgütleriyle mücadele sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteğiyle Suriyeli muhalifler her geçen gün ilerlemeye devam ediyor. Diğer yandan Suriye PKK'sı PYD ise IŞİD'in elindeki El-Bab'ı işgal etmeyi planlıyor. Yeni Şafak'a konuşan El- Bab Yerel Meclis Başkanı Talel Abu Suriye'nin en büyük ilçesi olan El- Bab'ın stratejik önemini anlattı. El-Bab'ın mali özelliğine dikkat çeken Abu, “El-Bab ilçesi Halep'in en büyük ilçesi, bölgenin sanayi ve ticaret merkezi olması hasebiyle özel öneme sahip.