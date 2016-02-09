O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

SURİYE'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 8 ÖLÜ


SURİYE'DE BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA SALDIRI: 8 ÖLÜ
Tarih : 09 Şubat 2016, 17:44
Puan Ver : Suriye'de Bomba Yüklü Araçla Saldırı: 8 Ölü(8/10)7


 Suriye'nin başkenti Şam'da bir polis lokaline bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

 

Saldırgan bomba yüklü araçla lokalin girişine giderek araçtaki düzeneği infilak ettirdi.

 

Berze semtindeki saldırıda 8 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı.

 

Patlama sonrası bazı araç, ev ve iş yerlerinde yangın çıktı.

 

Şam'da geçtiğimiz ay da Suriye'deki en önemli Şii türbesi olan Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında iki ayrı bombalı saldırı olmuş, 71 kişi hayatını kaybetmişti.








Etiketler: Suriye  De  Bomba  Yüklü  Araçla  Saldırı  8  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER