

Suriye'nin başkenti Şam'da bir polis lokaline bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.







Saldırgan bomba yüklü araçla lokalin girişine giderek araçtaki düzeneği infilak ettirdi.







Berze semtindeki saldırıda 8 kişi ölürken, 20 kişi de yaralandı.







Patlama sonrası bazı araç, ev ve iş yerlerinde yangın çıktı.







Şam'da geçtiğimiz ay da Suriye'deki en önemli Şii türbesi olan Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında iki ayrı bombalı saldırı olmuş, 71 kişi hayatını kaybetmişti.