Rusya Hipersonik Uçak Çalışmalarına Başladı!
Hyundai Giyilebilir Teknolojiler İle Geliyor
İstanbul Anadolu Yakası'nda Elektrik Kesintisi
Kpss Din Hizmetleri Sonuçları Açıklandı
Rus Uçağı Karadeniz'e Düştü!
O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı

suriye'de bayramın ilk günü 34 ölü

SURİYE'DE BAYRAMIN İLK GÜNÜ 34 ÖLÜ

Suriye’de Kurban Bayramı’nın birinci gününde Rusya ve Beşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının çeşitli kentlerde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti.

Tarih : 13 Eylül 2016, 11:53
Puan Ver : Suriye'de Bayramın İlk Günü 34 Ölü(6/10)8


Suriye'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde Rusya ve Beşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının çeşitli kentlerde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma  ekipleri gece geç saatlere kadar, yıkılan evlerin enkazında kalanlara ulaşmaya çalıştı.Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yaptığı yazılı açıklamada, Rus ve  rejim savaş uçaklarının dün muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde  gerçekleştirdiği bombardımanlarda başkent Şam'ın kırsalında 15, İdlib'te 14,  Humus ve Dera'da 2'şer, Halep'te 1 kişinin öldüğü kaydedildi.



Yaşamını yitirenler arasında 4 çocuk ile 2 kadının da bulunduğunu  aktaran SNHR, Rusya ve rejimin bayramın ilk günü İdlib, Halep ile Şam'ın Doğu  Guta bölgesine yoğun şekilde saldırdığının altını çizdi.










Etiketler: Suriye  De  Bayramın  İlk  Günü  34  Ölü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER