

Suriye'de Kurban Bayramı'nın birinci gününde Rusya ve Beşar Esed rejimine ait savaş uçaklarının çeşitli kentlerde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetti. Sivil savunma ekipleri gece geç saatlere kadar, yıkılan evlerin enkazında kalanlara ulaşmaya çalıştı.Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) yaptığı yazılı açıklamada, Rus ve rejim savaş uçaklarının dün muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirdiği bombardımanlarda başkent Şam'ın kırsalında 15, İdlib'te 14, Humus ve Dera'da 2'şer, Halep'te 1 kişinin öldüğü kaydedildi.







Yaşamını yitirenler arasında 4 çocuk ile 2 kadının da bulunduğunu aktaran SNHR, Rusya ve rejimin bayramın ilk günü İdlib, Halep ile Şam'ın Doğu Guta bölgesine yoğun şekilde saldırdığının altını çizdi.