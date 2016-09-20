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suriye'de ateşkes bitti, bm tüm yardımları askıya aldı

SURİYE'DE ATEŞKES BİTTİ, BM TÜM YARDIMLARI ASKIYA ALDI

Uluslararası örgüt, bir haftalık ateşkeste yardımların gönderilemediği Suriye'de dün gece bir konvoyun Halep'te vurulması üzerine tüm faaliyetlerini durdurdu.

Tarih : 20 Eylül 2016, 16:08
Puan Ver : Suriye'de Ateşkes Bitti, Bm Tüm Yardımları Askıya Aldı(0/10)


Uluslararası örgüt, bir haftalık ateşkeste yardımların gönderilemediği Suriye'de dün gece bir konvoyun Halep'te vurulması üzerine tüm faaliyetlerini durdurdu. Bombardımana tutulan TIR'ların gün ağarınca çekilen fotoğrafları, saldırının dehşetini ortaya çıkardı.



Rusya saldırıyı araştıracağını duyurdu, Suriye'den ise henüz bir açıklama yok.








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