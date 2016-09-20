SURİYE'DE ATEŞKES BİTTİ, BM TÜM YARDIMLARI ASKIYA ALDI
Uluslararası örgüt, bir haftalık ateşkeste yardımların gönderilemediği Suriye'de dün gece bir konvoyun Halep'te vurulması üzerine tüm faaliyetlerini durdurdu.
Uluslararası örgüt, bir haftalık ateşkeste yardımların gönderilemediği Suriye'de dün gece bir konvoyun Halep'te vurulması üzerine tüm faaliyetlerini durdurdu. Bombardımana tutulan TIR'ların gün ağarınca çekilen fotoğrafları, saldırının dehşetini ortaya çıkardı.
Rusya saldırıyı araştıracağını duyurdu, Suriye'den ise henüz bir açıklama yok.
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