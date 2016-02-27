

Suriye'de yaklaşık 100 kadar grubun bağlı kalma sözü verdiği ateşkes Şam saatiyle gece yarısı yürürlüğe girdi.







Ateşkese Amerika ve Rusya aracılık etmişti. Suriye muhalefetinin çatı örgütlerinden Yüksek Müzakere Komitesi yaptığı açıklamada 97 grubun ateşkese uyacağını bildirdi.







Ateşkes, IŞİD ve el Nusra gibi el Kaide bağlantılı grupları kapsamıyor.







Yürürlüğe girmesinden bir saat önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri ateşkese oybirliğiyle destek verdi. Aynı oturumda konuşan



BM Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura, ateşkese genelde uyulması ve insani yardımların ulaştırılabilmesi durumunda, Cenevre'de Suriyeli tarafları 7 Mart'ta yeniden bir araya getirmeye çalışacağını açıkladı.







Cumartesi gününün hayati olduğunu söyleyen de Mistura, Konsey'e videokonferans aracılığıyla yaptığı açıklamada, süreci bozmaya yönelik çok sayıda girişim olacağından kuşku duymadığını söylemekle birlikte buna hazır olduklarını, fazla beklenti ya da kaygı içinde olmamaları gerektiğini söyledi.







Ateşkes, Suriye'nin IŞİD ve el Nusra kontrolu dışındaki tüm bölgelerde geçerli olacak.







Ateşkes ihlallerine BM yerine Uluslararası Suriye Destek Grubu'na eş başkanlık eden Amerika ve Rusya bakacak. Başkan Barack Obama, ateşkese uyulması için Amerika'nın elinden geleni yapacağını söyledi.







Amerika Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mark Toner Cuma günkü basın brifinginde yaptığı açıklamada, ateşkesten sonra Rusya'dan "ılımlı Suriye muhalefetine ateş açmayacağı” yönünde güvence aldığını bildirdi. Ancak Toner, Rusya'nın bu konuda ciddi olup olmadığını zamanın göstereceğini belirtti.







Rus uçakları cuma günü boyunca "terörist” diye tanımladığı hedefleri bombalamaya devam etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, IŞİD ve el Nusra hedeflerine yönelik bombardımanın süreceğini açıkladı. Amerika'nın BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, son dakikaya kadar çatışmaları körükleyerek ateşkese ciddi ve içten bir şekilde uyulmasını beklemenin zor olduğunu savundu.







Fransa'nın BM Büyükelçisi François Delattre da Rus bombardımanlarının "kötüye işaret ettiğini” söyledi.







Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry, Rusya ya da Suriye hükümetinin ateşkese uymaması durumunda Washington'un "B Planı”nı düşünmeye başlayacağını söylemişti.







Ancak Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Amerika'nın "B Planı, kara operasyonu, işe yaramaz tampon bölgeler”



gibi konulardan uzak durarak ateşkesin başarıya ulaşmasına yardımcı olacağını savundu.