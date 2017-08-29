SURİYE'DE ABD ASKERLERİ İLE TÜRKİYE DESTEKLİ ÖSO ARASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI
ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye'nin kuzeyinde ABD ordusu ile terör örgütü YPG'nin kontrolü altındaki Menbiç yakınlarında çatışma çıktığını açıkladı.
Dillon, çatışmanın koalisyon güçleri ile Türkiye destekli ÖSO askerleri arasında yaşandığını duyurdu.
ABD ASKERLERİ GÜVENLİ BİR YERE SAKLANMIŞ
Reuters'in haberine göre, Albay Ryan Dillon, "Güçlerimiz saldırıya uğradı. Yanıt olarak ateş açıldı. Ardından da güvenli bir yere saklandılar" diye açıkladı.
"BU EYLEM KABUL EDİLEMEZ"
Dillon, koalisyonun Türkiye destekli grupların bu eylemlerinin kabul edilemez olduğu yönünde Ankara'yı uyardığını kaydetti.
"KENDİMİZİ KORUMAYA HAZIRIZ"
Koalisyon sözcüsü, "Bölgedeki tansiyonu düşürmek amacıyla görevini icra eden devriye güçlerimize son iki haftada birçok kez ateş açıldı" ifadelerini kullanarak, "Durumu Türkiye'deki mevkidaşlarımıza bildirdik ve devriyelerimizi sürdürdük. Ancak her zaman hazırlıklıyız ve bu bölgede kendimizi korumaya hazırız" dedi.
Kaynak: haberinburada
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