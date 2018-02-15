SURİYE'DE 4 BİN KİŞİLİK POLİS ORDUSU KURULDU, TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde güvenliği 4 bin polis sağlıyor. Bu önemli gücün koordinesi ise Türkiye'ye ait.
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde güvenliği 4 bin polis sağlıyor.
NÜFUS 300 BİNE ULAŞTI
Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 4 bin kişilik polis teşkilatı kurdu. Yüz bin olan nüfusun artan mülteci sayısıyla 300 bine yükseldiği kentte kurulan polis teşkilatı Mart 2017'de tesis edildi.
TÜRK YETKİLİLER KOORDİNE EDİYOR
Geçmişte yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kentte Türk hükumetinin desteğiyle görev yapan 4 bin milli polis ve toplum polisine üst seviyede eğitim veriliyor. Ayrıca şehirde yeni güvenlik planı uygulamaya konuldu. Büyük alışveriş merkezlerine, sokaklara ve hükümet binalarına Türk yetkililerin koordinasyonu ile özel görevlilerin takip ettiği kameralar yerleştirildi.
"HALK KENDİNİ GÜVEN İÇİNDE HİSSEDİYOR"
Azez'deki Özel Kuvvetler Komutanı Yarbay Salih Abdu, geçen yıl Mart ayında halkın güvenliğini sağlamak için kurulan ve teşkilatlanmasını tamamlayan milli polis teşkilatı ve özel kuvvetlerin sürekli eğitime tabi tutulduğunu belirterek, halkın kendini güven içinde hissetmelerini sağladıklarını söyledi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Lübnan Ziyaretinde Salonda Tek Başına Bekletilen Abd'li Bakan Tillerson Rezil Oldu
- Öğrencisi İle İlişkiye Giren Tarih Öğretmeni Tutuklandı
- Sivrisinek Soktu, Yatalak Kaldı!
- Her Şey Başlık Parası İçin! Erkek Kılığına Girip İki Kadınla Evlendi
- 2 Yaşındaki Çocuk Annesinin Gözleri Önünde Tren Raylarına Atladı
Bu Haberle İlgili Yorumlar