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Suriye'de 4 bin kişilik polis ordusu kuruldu, Türkiye koordine ediyor

SURİYE'DE 4 BİN KİŞİLİK POLİS ORDUSU KURULDU, TÜRKİYE KOORDİNE EDİYOR

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde güvenliği 4 bin polis sağlıyor. Bu önemli gücün koordinesi ise Türkiye'ye ait.

Tarih : 15 Şubat 2018, 16:10
Puan Ver : Suriye'de 4 Bin Kişilik Polis Ordusu Kuruldu, Türkiye Koordine Ediyor(7/10)3

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde güvenliği 4 bin polis sağlıyor.

NÜFUS 300 BİNE ULAŞTI

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na 4 kilometre mesafede bulunan Suriye'nin Azez kentinde Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), 4 bin kişilik polis teşkilatı kurdu. Yüz bin olan nüfusun artan mülteci sayısıyla 300 bine yükseldiği kentte kurulan polis teşkilatı Mart 2017'de tesis edildi.

TÜRK YETKİLİLER KOORDİNE EDİYOR

Geçmişte yüzlerce insanın hayatını kaybettiği kentte Türk hükumetinin desteğiyle görev yapan 4 bin milli polis ve toplum polisine üst seviyede eğitim veriliyor. Ayrıca şehirde yeni güvenlik planı uygulamaya konuldu. Büyük alışveriş merkezlerine, sokaklara ve hükümet binalarına Türk yetkililerin koordinasyonu ile özel görevlilerin takip ettiği kameralar yerleştirildi.

"HALK KENDİNİ GÜVEN İÇİNDE HİSSEDİYOR"

Azez'deki Özel Kuvvetler Komutanı Yarbay Salih Abdu, geçen yıl Mart ayında halkın güvenliğini sağlamak için kurulan ve teşkilatlanmasını tamamlayan milli polis teşkilatı ve özel kuvvetlerin sürekli eğitime tabi tutulduğunu belirterek, halkın kendini güven içinde hissetmelerini sağladıklarını söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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