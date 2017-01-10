SURİYE VE IRAK'TA YAŞANAN HER GELİŞME ÜLKEMİZİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:
-Türkiye içerde ve dıaşrda çok büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar oluyor. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar üstesinden gelinemeyecek meseleler değil. İçişleri Bakanlığı bazı mültecilere vatandaşlık verilmesi için çalışma yürütüyor.
kaynak:habertürk
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