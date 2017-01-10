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SURİYE VE IRAK'TA YAŞANAN HER GELİŞME ÜLKEMİZİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR


SURİYE VE IRAK'TA YAŞANAN HER GELİŞME ÜLKEMİZİ DOĞRUDAN ETKİLİYOR
Tarih : 10 Ocak 2017, 12:41
Puan Ver : Suriye Ve Irak'ta Yaşanan Her Gelişme Ülkemizi Doğrudan Etkiliyor(6/10)8


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları şöyle:



-Türkiye içerde ve dıaşrda çok büyük bir saldırı altındadır. Bu saldırı zayıf bir ülke olduğumuzdan kaynaklanmıyor. Güçlü, güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar oluyor. Bugün ülkemiz sınırları içinde 3 milyonun üzerinde Suriyeli ve Iraklıyı misafir ediyoruz. Elbette sıkıntılar yaşanıyor ama bunlar üstesinden gelinemeyecek meseleler değil. İçişleri Bakanlığı bazı mültecilere vatandaşlık verilmesi için çalışma yürütüyor.



 



kaynak:habertürk








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