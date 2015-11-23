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suriye topraklarında de facto güvenli bölge!

SURİYE TOPRAKLARINDA DE FACTO GÜVENLİ BÖLGE!

2.5 milyona yakın Suriyeli sığınmacının yaşadığı Türkiye yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya.

Tarih : 23 Kasım 2015, 09:03
Puan Ver : Suriye Topraklarında De Facto Güvenli Bölge!(10/10)12


Türk Kızılayı'nın lojistik desteğiyle Kilis'in ve Reyhanlı'nın karşısında Suriyetopraklarında ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki yeni kamp oluşturuldu. Yeni kamplar, hatta kentler yapılması gündemde. Böylece göçmenlerin ülkelerinde kalması sağlanacak.



Rus uçaklarının bombaladığı Hama ve Hama ve İdlib'den kaçarak Türkiye'ye doğru yola çıkan 150 bin kişi IŞİD'in Hama-Halep yolunu kesmesi nedeniyle dağlarda konaklıyor. Yolun açılması durumunda 700 bin kişinin daha Türkiye'ye doğru yola çıkması bekleniyor.



Yani Suriye savaşının başladığı günden bugüne kadar sayıları 2.,5 milyonu bulan mültecilerin sığınağı haline gelen Türkiye, yaklaşık bir milyon kişilik yeni bir göç dalgasıyla karşı karşıya. Bu nedenle sınırın Suriye tarafında Türk Kızılayı'nın lojistik desteğiyle ilk aşamada 50 bin kapasiteli iki kamp oluşturuldu.



Daha yoğun nüfusu kalıcı barındırmak amacıyla da yine Suriye topraklarında sınıra yakın yerlerde yeni kentler yapılması gündemde. Aslında bunlara “de facto (fiili) güvenli bölgeler” demek daha doğru.



Çünkü savaşın başından bu yana çok konuşulan güvenli bölge konusunda resmen ilan edilmiş bir durum söz konusu değil ama fiiliyatta olacak. Buna göre de yeni bir dalgayla gelenler Suriye topraklarında karşılanacak, ihtiyaçları orada giderilecek.



 








Etiketler: Suriye  Topraklarında  De  Facto  Güvenli  Bölge    haber

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