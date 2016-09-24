SURİYE TOPLANTISINDA YİNE SONUÇ ÇIKMADI
New York'ta düzenlenen Suriye Destek Grubu toplantısında taraflar arasında görüş ayrılıkları aşılamadı
New York'ta Uluslararası Suriye Destek Grubu (ISSG) ülkelerinin dışişleri bakanlarının Suriye ile ilgili düzenlenen toplantısından sonuç çıkmamasının ardından ateşkes umutları söndü. BM Genel Kurul toplantılarının yapıldığı New York'ta bir araya gelen Suriye Destek Grubu görüşmelerinde görüş ayrılıkları aşılamadı. BM'nin Suriye özel temsilcisi Staffan de Mistura görüşmeleri 'zorlu', 'acı verici' ve 'hayalkırıklığı' diye nitelendirdi. Rusya ve ABD'nin ateşkesin yenilenmesi için çalışmaya devam edeceğini aktaran Mistura, "Önümüzdeki birkaç saat ya da maksimum birkaç gün, ateşkesin yenilenmesi ya da çökmesi açısından son derece önemli. Moskova ve Washington'ın bu konuda ciddi bir şekilde çalıştığına inanmak istiyorum" diye konuştu.
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