

Hatay'ın Yayladağı İlçesi'nin sınırın sıfır noktasındaki Çamlıtepe Karakolu bölgesine Suriye tarafından makineli tüfeklerle 20 el ateş açıldı. Angajman kuralları gereği askerler misliyle karşılık verdi.







Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı birliklerin kontrolündeki Kesep kentinin Acısı Köyü'nden dün karakol bölgesine rejim askerlerinin açtığı bildirilen ateşte ölen ya da yaralanan olmadı. Angajman kuralları uyarınca ateş açılan noktaya askerler tarafından misliyle karşılık verildiği açıklandı.