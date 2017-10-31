SURİYE SINIRINDAKİ KARKAMIŞ'TA KUŞ GRİBİ ALARMI: 30 BİN HAYVAN İTLAF EDİLDİ
Gaziantep'in Suriye sınırındaki 2 köyünde ölü bulunan kanatlı hayvanlarda kuş gribine rastlandı. Karantina altına alınan köylerdeki 30 bin kanatlı hayvan itlaf edildi.
Suriye'nin Cerablus kentine komşu olan Karkamış ilçesinde ölü bulunan tavuklarda kuş gribi tespit edildi. 2 köy karantinaya alınırken, 30 bin kanatlı hayvan itlaf edildi.
İTLAF EDİLEN HAYVANLARIN BEDELLERİ ÖDENECEK
Suriye sınırındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesine bağlı Erenler Köyü'nde bulunan bir tavuk çiftliğinde telef olan tavuklardan alınan numunelerde kuş gribi virüsü görülmesi üzerine Tarım İlçe Müdürlüğü ekiplerince Erenler ve Yaşar köyleri karantinaya alındı. İki köyde toplam 30 bin kanatlı hayvan itlaf edildi. Köylerdeki kümeslerde ilaçlamalar yapılırken, itlaf edilen hayvanların paralarının ödeneceği açıklandı.
"İKİ KÖYÜMÜZDE KUŞ GRİBİNE RASTLANDI"
Yaşanan kuş gribi vakası ile ilgili bilgi veren Karkamış Ziraat Odası Başkanı İdris Bozkurt, "Karkamış ilçemizde bulunan bir tavuk çiftliğinden ölü olarak atılan tavukların Karkamış ilçe tarım müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler sonucunda ölen hayvanların kuş gribi taşıdıkları ortaya çıkmıştır. Karkamış'a bağlı iki köyümüzde kuş gribi vebasına rastlanılmıştır, ve yaklaşık 30 bin kanatlı hayvan itilaf edilip, diğer tüm köylerde de kümes ilaçlamaları yapılarak tüm önlemler alınmıştır. Köylülerimizin itilaf elden hayvanlarının yerine bir komisyon kurularak asla mağdur edilmeyecek, paralı ödenecektir. Köylerinde şüpheli kanatlı hayvan ölümleri olan tüm köylülerimiz, hiç tereddüt etmeden durumu hemen ilçe tarım müdürlüğümüze kaymakamlığımıza ve bize bildirsinler" dedi.
Kaynak: haberinburada
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