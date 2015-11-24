

Suriye sınırında bir savaş uçağı düşürüldü. Sınır ihlali yapan uçağın SU 24 tipi Rus uçağı olduğu sanılıyor. Uçağın uyarıldığı, sonra Türk jetleri tarafından düşürüldüğü belirtiliyor.







GENELKURMAY'DAN FLAŞ AÇIKLAMA







Genelkurmay Başkanlığı yaşanan olayla ilgili flaş bir açıklama yaptı... İşte o açıklama:







"24 Kasım 2015 tarihinde saat 09.20 civarında Hatay Yayladağı bölgesinde Türk Hava Sahasını ihlal eden milliyeti bilinmeyen bir uçak defalarca (beş dakika içerisinde 10 kez) ikaz edilmesine rağmen Türk Hava Sahasını ihlal etmiştir.







Söz konusu uçağa angajman kuralları çerçevesinde 24 Kasım 2015 saat 09.24'te bölgede hava devriye görevinde bulunan iki adet F-16 uçağımız tarafından müdahalede bulunulmuştur.







Kamuoyuna saygı ile duyurulur."