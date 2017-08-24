Suriye sınırında görevli mühendisin otomobiliyle geçişi sırasında patlama oldu. Genç mühendis hayatını kaybetti.

SINIR HATTINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİ

Olay, Kilis merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti.

GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Patlamada mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: haberinburada