SURİYE SINIRINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİ, TÜRK MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ
Suriye sınırında görevli mühendisin otomobiliyle geçişi sırasında patlama oldu. Genç mühendis hayatını kaybetti.
SINIR HATTINDA PATLAYICI İNFİLAK ETTİ
Olay, Kilis merkeze bağlı Demirışık Köyü yakınlarındaki Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Türkiye- Suriye sınırında meydana geldi. Sınırda örülen modüler duvar çalışmalarında görevli mühendis Mehmet Akcan, plakası öğrenilemeyen araçla sınır hattında ilerlerken türü henüz belirsiz patlayıcı infilak etti.
GENÇ MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ
Patlamada mühendis Mehmet Akcan yaşamını yitirdi. Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı olduğu ancak Gaziantep'te oturduğu belirtilen Mehmet Akcan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar