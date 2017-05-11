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SURİYE SINIRINDA KRİTİK GELİŞME! ŞİMDİ DE RUSYA


SURİYE SINIRINDA KRİTİK GELİŞME! ŞİMDİ DE RUSYA
Tarih : 11 Mayıs 2017, 14:39
Puan Ver : Suriye Sınırında Kritik Gelişme! Şimdi De Rusya(9/10)9


Suriye sınırında PYD kontrolündeki bölgeye YPG ve Rus bayrağı dikildi. 

Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi.



ALARMA GEÇTİLER



Sınırdan çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti. Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.



 



kaynak:haber7








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