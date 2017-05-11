

Suriye sınırında PYD kontrolündeki bölgeye YPG ve Rus bayrağı dikildi.



Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde sınıra sıfır noktada bulunan PYD kontrolündeki bölgeye, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG tarafından hem YPG hem de Rus bayrağı dikildi.



ALARMA GEÇTİLER



Sınırdan çıplak gözle görülen Rus bayrağı nedeniyle sınır birlikleri alarma geçti. Sınır hattında geniş güvenlik önlemleri alınırken, PYD kontrolündeki sınır bölgelerine duvar örüldüğü gözlendi.







kaynak:haber7