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SURİYE SINIRINDA ÇATIŞMA !


SURİYE SINIRINDA ÇATIŞMA !
Tarih : 28 Temmuz 2016, 09:09
Puan Ver : Suriye Sınırında Çatışma !(6/10)8


Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DAEŞ'in Türkiye'ye yönelik olası saldırılarını önlemek ve sınır güvenliğini sağlamakla görevli güvenlik güçleri, Karkamış ilçesi Kıvırcık Mahallesi yakınında sınırın Suriye tarafından ülkeye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bir grubu fark etti.



Güvenlik güçleri, DAEŞ üyesi oldukları tespit edilen bu kişilere durmaları yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine DAEŞ mensupları, bu terör örgütünün kontrolünde bulunan sınırın Halep'in Cerablus ilçesi civarından güvenlik güçlerine ateş açtı. Askerlerin ateşe karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı.








Etiketler: Suriye  Sınırında  Çatışma      haber

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