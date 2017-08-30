SURİYE SINIRINDA BAYRAM İZDİHAMI: 55 BİN KİŞİ GİTTİ
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler izdihama yol açtı. Ülkesine gitmek için başvuran 67 bin Suriyeliden, şimdiye kadar 55 bini ülkesine döndü.
Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler izdihama yol açarken, demir kapıya yüklenen yüzlerce Suriyeli adete birbirini ezdi.
DÜN GECEDEN BERİ BEKLİYORLAR
Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler gidişler için son gün olması nedeniyle dün geceden itibaren kuyruğa girdi. Sabah geçişlerin yapılacağı bölgeye gelen Suriyeliler, güvenlik güçlerinin bütün çabasına rağmen izdiham oluşturdu.
KOŞARAK GİRDİLER
Aynı anda yüzlerce kişinin demir kapıya yüklenmesi nedeniyle yaşlılar ve çocuklar arada kaldı. Demir kapıyı zorlayan Suriyeliler, işlem yapılacak yere koşarak gitti. Güvenlik güçleri, yaşlılar, engelliler ve çocukların ezilmesini önlemek için büyük çaba sarf etti. 67 bin kişinin ülkesine gitmek için başvurduğu, 55 bin Suriyelinin sınırdan geçerek ülkesine gittiği öğrenildi. Bugün gece geç saatlere kadar Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin tamamlanması bekleniyor.Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.İzdiham oluşması nedeniyle hırsızlık yapan bazı Suriyeliler ise suçüstü yakalandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İçme Suyu Kanalında Göçük: Muhtar Ve Köylü Toprak Altında Kaldı
- Abd İle Yaşanan Vize Krizine İsrail'den İlk Yorum: Bu Sizin Sorununuz!
- Barzani'nin Referandumuyla Alakamız Yok!
- İstanbul'a Gelen Abd Vatandaşları Vize Alamadıkları İçin Geri Gönderildi
- Polisin Vurduğu Korkuteli Savcısı Kadir Küçükören İçin Polisler Hastaneye Akın Etti
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar