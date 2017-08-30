Öncüpınar Sınır Kapısı'nda ülkelerine gitmek isteyen Suriyeliler izdihama yol açarken, demir kapıya yüklenen yüzlerce Suriyeli adete birbirini ezdi.

DÜN GECEDEN BERİ BEKLİYORLAR

Türkiye'nin dört bir tarafından ülkelerine gitmek için Kilis'e gelen Suriyeliler, Kurban Bayramı'nı yakınlarının yanlarında geçirmek için ülkelerine gidiyor. Suriyeliler gidişler için son gün olması nedeniyle dün geceden itibaren kuyruğa girdi. Sabah geçişlerin yapılacağı bölgeye gelen Suriyeliler, güvenlik güçlerinin bütün çabasına rağmen izdiham oluşturdu.

KOŞARAK GİRDİLER

Aynı anda yüzlerce kişinin demir kapıya yüklenmesi nedeniyle yaşlılar ve çocuklar arada kaldı. Demir kapıyı zorlayan Suriyeliler, işlem yapılacak yere koşarak gitti. Güvenlik güçleri, yaşlılar, engelliler ve çocukların ezilmesini önlemek için büyük çaba sarf etti. 67 bin kişinin ülkesine gitmek için başvurduğu, 55 bin Suriyelinin sınırdan geçerek ülkesine gittiği öğrenildi. Bugün gece geç saatlere kadar Suriyelilerin ülkelerine gidişlerinin tamamlanması bekleniyor.Öncüpınar Sınır Kapısı'nda kurulan sağlık merkezinde bulaşıcı hastalıklara karşı 0-15 yaş grubundaki Suriyeli çocukların eksik aşıları yapılıyor.İzdiham oluşması nedeniyle hırsızlık yapan bazı Suriyeliler ise suçüstü yakalandı.

Kaynak: haberinburada