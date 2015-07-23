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SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK


SURİYE SINIRINDA ASKERİ HAREKETLİLİK
Tarih : 23 Temmuz 2015, 11:39
Puan Ver : Suriye Sınırında Askeri Hareketlilik(7/10)7


5. Zırhı Tugay Komutanlığından çıkan bazı askeri araçlar, Kilis'teki Suriye sınırına sevk edildi.



Kilis'teki Suriye sınırına askeri araçlar sevk ediliyor.



Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten yola çıkan askeri araçlardan oluşan konvoy Kilis'e ulaştı.



Kilis il merkezinde trafik ekiplerinin öncülüğünde Suriye sınırına doğru yoluna devam eden askeri araçlar, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesinde bulunan sınır birliklerine katıldı.



Bu arada, çatışmaların durduğu sınırın Suriye tarafında ise sessizliğin sürdüğü gözlendi.



Suriye sınırında 2 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi



Kilis Valiliği, Suriye sınırındaki 2 bölgenin 5 gün süreyle geçerli olmak üzere özel güvenlik bölgesi ilan edilmesine karar verildiğini bildirdi.



Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Suriye sınırında meydana gelen gelişmeler ve çatışmalar nedeniyle vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, 5 gün süreyle bazı bölgelerin özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.



Kararın 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A Maddesi gereğince alındığını vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Öncü Hudut Karakolu ile İnanlı Hudut Karakolu arasında kalan bölge ve Darmık Hudut Karakolu ile Çerçili Hudut Karakolu arasında kalan bölgenin 23 Temmuz 2015 günü saat 13.00'dan başlayıp 28 Temmuz 2015 günü saat 13.00'da bitecek şekilde beş gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."








Etiketler: Suriye  Sınırında  Askeri  Hareketlilik    haber

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