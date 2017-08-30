SURİYE SINIRINDA 3 TERÖRİST TESLİM OLDU
PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, sınıra gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.
GÜVENLİK GÜÇLERİNİN İKNA ÇABASI BAŞARILI OLDU
PYD/YPG'den kaçan 3 terörist, Kilis sınırında devriye görevi yapan güvenlik güçleriyle karşılaştı. Teröristler, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim oldu.
İFADE ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDILAR
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen teröristler tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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