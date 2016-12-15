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suriye sınırında 25 kilogram tnt bulundu

SURİYE SINIRINDA 25 KİLOGRAM TNT BULUNDU

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 25 kilogram TNT ele geçirildi. Olayla ilgili terör örgütü PKK/PYD üyesi 3 kişi gözaltına alındı.

Tarih : 15 Aralık 2016, 17:09
Puan Ver : Suriye Sınırında 25 Kilogram Tnt Bulundu(8/10)6


Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde bombalı eylemlerde kullanılacağı değerlendirilen 25 kilogram patlayıcı ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD mensupları tarafından Türkiye'ye patlayıcı madde sokulacağına yönelik ihbar üzerine güvenlik önlemlerini artırdı.



Akçakale'nin Yağmur Alan mevkisinde toprağa gömülü 20 kilogram TNT ile Kepezli Mahallesi'nde 5 kilogram TNT ele geçirildi.



Suriye uyruklu örgüt üyesi Mazlum İ, Halil E. ve Hacı A. gözaltına alındı.



 



kaynak:aa








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