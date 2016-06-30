

Suriye sınırında biri hakkında Ankara-Adana'da canlı bomba eylemleri gerçekleştireceği bilgisi olan 2 kişi etkisiz hale getirildi.







Güvenlik birimlerinden alınan bilgiye göre, 25 Haziran 2016 tarihinde Suriye sınırında yasa dışı hudut geçişi teşebbüsünde bulunan 2 şahıs, yapılan ikazlara uymayarak kaçmaları üzerine müdahale edilerek etkisiz hale getirildi.







Yapılan incelemede, iki şahsın Suriyeli olduğu ve IŞİD yanlısı "Ebu Ali" kod adlı Mustafa Demir ile irtibatlı oldukları anlaşıldı. Bu şahıslardan birinin istihbarat raporlarında Ankara-Adana'da canlı bomba eylemlerinde bulunacağı bildirilen Muhammad Arab isimli kişi olduğu, diğer şahsın isminin ise Muhanad Khalad olduğu görüldü. Muhammad Arab'ın üzerinde 21 Haziran 2016 tarihinde Şam'dan Kamışlı'ya uçakla geldiğini gösteren uçak bileti bulundu.