SURİYE SINIRINA YERLEŞTİRİLEN BETON BLOKLARA ATATÜRK PORTRESİ VE TÜRK BAYRAĞI ÇİZİLDİ
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınıra yerleştirilen duvarın üzerine Türk Bayrakları ve Atatürk portresi çizildi.
TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK PORTRESİ ÇİZİLDİ
Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin Akçakale ilçesi ile PYD terör örgütünün kontrolündeki Suriye'nin Telabyad kenti arasında örülen modüler güvenlik duvarının üzerine askerler tarafından Türk Bayrakları ve Atatürk portresi çizildi.
"BEKLEDİĞİM ŞEREFİMDİR, ÖZÜNDE VATANIMDIR"
İki tarafa Türk Bayrakları çizilirken bayrakların altına ise "Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir evladımdır yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir namusumdur atamdır. Beklediğim, şerefimdir özünde vatanımdır. Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden" dizeleri yazıldı. Ortadaki beton duvar blokun üstüne ise Atatürk dev portresi resmedildi.
Kaynak: haberinburada
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