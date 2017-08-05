Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat: Obüsler Kilis'e Ulaştı
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Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat: Obüsler Kilis'e Ulaştı

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT: OBÜSLER KİLİS'E ULAŞTI

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.

Tarih : 05 Ağustos 2017, 01:20
Puan Ver : Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat: Obüsler Kilis'e Ulaştı(6/10)2

Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar, terör örgütü PYD kontrolündeki bölgeye sınır olan Kilis'e ulaştı.

5 OBÜS SINIRDA KONUŞLANACAK

Çeşitli birliklerden gönderilen 5'i obüs yüklü tırdan oluşan 6 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek İslahiye Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.

Askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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