SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT: OBÜSLER KİLİS'E ULAŞTI
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar Kilis'e ulaştı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs yüklü tırlar, terör örgütü PYD kontrolündeki bölgeye sınır olan Kilis'e ulaştı.
5 OBÜS SINIRDA KONUŞLANACAK
Çeşitli birliklerden gönderilen 5'i obüs yüklü tırdan oluşan 6 araçlık konvoy, Kilis'ten geçerek İslahiye Suriye sınır hattı istikametine doğru hareket etti.
Askeri araçların, Suriye sınırındaki askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınırda konuşlandırılacağı öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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