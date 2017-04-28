Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT


SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Tarih : 28 Nisan 2017, 18:03
Puan Ver : Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat(6/10)6


Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.








Etiketler: Suriye  Sınırına  Askeri  Sevkiyat    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER