SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT
Suriye'nin terör örgütü YPG kontrolündeki bölgelerden karakol ve mevzilere yapılan taciz ateşlerinin ardından alınan güvenlik önlemleri kapsamında sınır hattındaki güvenlik önlemleri arttırıldı. Bu kapsamda kentte konuşlu birliklerden sınır hattına askeri sevkiyat yapıldı. Çekicilere yüklü obüs ve çok namlulu roketatarların da bulunduğu 10 araçtaki ağır silahlar ile otobüslerdeki askerlerin sınır hattındaki Afrin bölgesinde konuşlandırılacağı belirtildi.
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